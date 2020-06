Zes: per la Cgil indispensabile passare subito alla fase progettuale e garantire maggiori risorse alle imprese

Il segretario Cutrona: “Opportunità per i settori trainanti dell’economia locale e importanti prospettive per lo scalo di Trapani Birgi”

“Le Zone economiche speciali rappresentano una importante proposta di sviluppo economico e produttivo per il territorio trapanese, ma per essere attrattive e competitive, rispetto ad altre regioni meridionali dove le Zes sono già operative, è indispensabile passare subito alla fase progettuale”.

Il segretario generale della Cgil di Trapani Filippo Cutrona, interviene sulle Zes che nel trapanese interessano il comparto marmifero di Custonaci, l’agglomerato industriale, l’area logistica, il porto e il retroporto di Trapani, l’aeroporto di Trapani Birgi, e alcune porzioni dei territori di Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi per quanto riguarda il settore agroalimentare e ittico.

“Approvata la legge – dice il segretario generale Cutrona – occorre adesso che la Regione riprogrammi i fondi …









