Il circolo dei Lettori allarga le braccia a nuovi lettori: Roberta Lo Bianco, palermitana, ci presenta una autrice che vale la pena di essere letta, Chimamada Ngozi Adichie.

La Adichie è una scrittrice nigeriana. Nel 2005 ha vinto il Commonwealth Writers’ Prize per la categoria “First Best Book” con il libro L’ibisco viola; nel 2009 ha ricevuto in Italia il premio internazionale Nonino per Metà di un sole giallo.

Facciamoci coinvolgere da Roberta che la legge con passione da anni.









