Trapani, due proposte per il mercatino. Gli ambulanti non sono d’accordo

Due le soluzioni indicate dal Comune di Trapani, anche nel corso di un incontro alla Prefettura, per riaprire il mercatino del giovedì.

La prima prevede la costituzione, da parte degli ambulanti, di una associazione temporanea di impresa per la gestione dell’area di piazzale Ilio. Circostanza, questa, che farebbe ricadere sugli stessi operatori le responsabilità relative al mancato rispetto delle norme anticovid.

L’altra soluzione, invece, è quella di spezzettare il mercatino, mettendo a disposizione degli ambulanti più aree. Il Comune ne ha individuato quattro: piazzale Ilio, Villa Rosina, Fontanelle nelle adiacenze del campo Sorrentino, l’area dove attualmente si svolge il mercato del contadino.

Entrambe le soluzioni, però, non sono gradite agli ambulanti che hanno manifestato la volontà di adire le vie legali.









