Sinistri stradali, 10 misure cautelari e 89 persone indagate. E’ il risultato dell’operazione “Triade Sicura”

CARABINIERI LIVORNO. Operazione “Triade Sicura”: eseguite 10 misure cautelari per associazioni per delinquere finalizzata alla corruzione ed al “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Indagate 89 persone.

Nella mattinata odierna in Livorno, Empoli (FI), Pontedera (PI) e Viareggio (LU), i Carabinieri della Compagnia di Livorno, con l’ausilio dell’Arma territorialmente competente, su ordine della Procura di Livorno, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno, nei confronti di 10 persone cui vengono contestati, unitamente ad altri 8 indagati in stato di libertà, i reati di “associazione per delinquere” finalizzata alla “corruzione” e alla “istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali” nonché al “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. A carico …









