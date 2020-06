Sicilia: vede picchiare la mamma, chiama la polizia e fa arrestare il padre

A Partinico un bambino vede picchiare la mamma, chiama la polizia e fa arrestare il padre.

Un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Partinico, per maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto e’ scattato dopo la richiesta di aiuto del figlio minore, rivolta ai poliziotti perchè il padre ubriaco si stava scagliando brutalmente contro la madre.

Le aveva chiesto una somma di denaro, al suo rifiuto l’ha afferrata per il collo e colpita con schiaffi e calci davanti ai due figli intervenuti in difesa della mamma. Il minore e’ stato colpito con un pugno alla schiena. Agli agenti l’uomo, ora ai domiciliari in un’altra abitazione, ha rivolto insulti e minacce lanciando oggetti contro di loro.











