Sicilia, nel tavolo permanente sulle infrastrutture anche il Ponte di Messina

L’incontro tra il governatore Nello Musumeci e i ministri delle Infrastrutture, Paola De Micheli, e del Sud, Giuseppe Provenzano per la situazione dei trasporti e della mobilità in Sicilia ha condotto alla decisione di istituire un tavolo sulle infrastrutture siciliane e sui collegamenti con l’Italia e l’estero.

Nel corso della riunione è stato deciso che la prossima settimana si terrà un incontro al ministero con le compagnie aeree minori, e al quale parteciperà anche l’Enac, per discutere esclusivamente dei collegamenti con l’Isola. Entro 15 giorni, verrà costituito, inoltre, un Tavolo permanente sulle infrastrutture strategiche siciliane, così come richiesto dal governo Musumeci con una delibera di giunta.

Altro tema affrontato è quello della manutenzione delle strade secondarie. Nei prossimi giorni, la Regione trasmetterà al ministero il Piano della viabilità provinciale, per la nomina di un …









