Sicilia, i soldi spariti per la Blutec di Termini Imerese:  arrestato l’ex amministratore Roberto Ginatta

Oltre 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici: dovevano servire per rilanciare il polo industriale di Termini Imerese, dopo l’abbandono della Sicilia da parte della Fiat. E invece, sono serviti per fare altro.

Bufera giudiziaria sugli ex vertici della Blutec. Finiscono in carcere Roberto Ginatta, ex amministratore della società di Termini Imerese, e ai domiciliari Matteo Ginatta e Giovanna Desiderato. Su delega della procura di Torino, i finanzieri del comando provinciale di Palermo li hanno arrestati con l’accusa di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta.

Il gip del capoluogo piemontese ha disposto anche il sequestro della holding M O G, che nell’ultimo bilancio ha iscritto partecipazioni per oltre otto milioni di euro, di proprietà di Matteo GINATTA e amministrata da Giovanna DESIDERATO, nonché quote societarie e disponibilità finanziarie del valore di circa quattro milioni.

Il provvedimento è il seguito dell’inchiesta che aveva portato al sequestro, l’anno …









