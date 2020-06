Processo Visir, confermate in appello le condanne ai mafiosi marsalesi

La terza sezione della Corte d’appello a Palermo ha confermato, con alcune modifiche sull’entità delle pene, le condanne inflitte, l’11 luglio 2018, dal gup di Palermo Nicola Aiello a dieci presunti mafiosi marsalesi coinvolti nell’operazione dei carabinieri “Visir”(14 arresti il 10 maggio 2017).

In primo grado, la pena più severa (16 anni di carcere), il gup Aiello l’aveva inflitta al nuovo presunto “reggente” della cosca marsalese: Vito Vincenzo Rallo, 60 anni, pastore, già tre condanne definitive per mafia sulle spalle per una quindicina d’anni di reclusione. Adesso, la Corte ha rideterminato la pena per Rallo in 23 anni di carcere. In continuazione, però, con un’altra condanna divenuta definitiva alla fine del 2013. Sempre in continuazione con un’altra condanna (definitiva nel luglio 2006), è stata rideterminata in 16 anni la pena per Ignazio Lombardo, detto “ …









