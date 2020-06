Pontili dello Stagnone. Lo Curto: “In erogazione i soldi per sistemarli, ex Provincia può cominciare”

“I lavori per il ripristino dei pontili nell’area dello Stagnone di Marsala possono partire in tempi brevi. Ho sentito il commissario del Libero consorzio di Trapani Raimondo Cerami al quale ho segnalato che lo stanziamento di 100 mila euro, previsto dall’articolo 25 della legge di stabilità regionale, è disponibile da subito e, se richiesto, verrà accreditato dall’assessorato all’Economia nelle casse dell’Ente in pochi giorni.

Nel frattempo il Libero consorzio può procedere da subito con la gara per l’affidamento dell’appalto e l’aggiudicazione dei lavori. Sono certa che il commissario Cerami, persona solerte e puntuale, avvierà l’iter per rendere pienamente funzionale l’area della riserva naturale. Il recupero dei pontili fortemente richiesto e atteso dai cittadini marsalesi renderà pienamente fruibile questa porzione di territorio la cui bellezza costituisce …









Leggi la notizia completa