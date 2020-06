Polmone verde del Belìce distrutto dalle fiamme, le immagini dal drone

Il fuoco ha distrutto tutto. Ha divorato alberi rendendoli cenere. Parte del bosco Magaggiaro a Montevago non c’è più. A distanza di una settimana dall’incendio, CastelvetranoSelinunte.it vi mostra dall’alto ciò che rimane. Grazie a Davide De Mitri – pilota di droni, autorizzato ENAC – si può vedere una distesa infinita di cenere. «Le immagini sono psicologicamente devastanti – spiega Davide De Mitri – che lasciano basiti e danno un senso di tristezza». Quelle fiamme hanno ucciso anche numerosi animali selvatici che vivevano in quell’ecosistema.

«La vegetazione, il verde pubblico è importante per la nostra sopravvivenza, è la chiave per diffondere il senso di benessere e senso di rispetto del bene comune oltre a garantirci l’ossigeno che respiriamo, proteggerci dall’inquinamento e dall’avanzata della desertificazione», dice ancora Davide De Mitri. …









