OPERAZIONE “DARK HOLE”: ESEGUITE TRE ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE PER RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

SEQUESTRATE SOCIETÀ, QUOTE SOCIALI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO.

Su delega della Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, con la collaborazione dei colleghi di Torino e Lecce, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Torino nei confronti di tre soggetti, di cui: – uno destinatario di custodia cautelare in carcere: Roberto GINATTA (cl. 47); – due sottoposti agli arresti domiciliari: Matteo Orlando GINATTA (cl. 94) e Giovanna DESIDERATO (cl. 44), per le ipotesi di reato di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da reato societario.

Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo: – dell’intero complesso aziendale della holding M.O.G. S.r.l., che nell’ultimo bilancio ha& …









Leggi la notizia completa