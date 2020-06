Nura: la nuova “Sodade” di Cico Messina!

È uscito il 20 Maggio su tutti ti i canali digitali Nura il nuovo singolo di Cico Messina, autore ed interprete siciliano.

“Nura” (dal siciliano nuda) è un canto marinaro che vuole rievocare una “Sodade” tutta siciliana.

Il sound del brano attinge al background del musicista mazarese, quello lusofono e quello siciliano. Da qui la scelta dell’uso del mandolino che ricorda quello del cavaquinho nella morna capoverdiana.

“ In un momento in cui la questione identitaria ritorna ad essere rilevante, ho sentito il bisogno di scrivere un brano nella mia lingua natia. Una canzone leggera che galleggiasse tra le due coste, quella tunisina e quella siciliana, come i pescherecci di Mazara del Vallo”: afferma Cico.

I musicisti che hanno preso parte alla realizzazione del brano sono Fabio Crescente, Giuseppe Denaro, Dario Salerno, Giuseppe Santoro, Francesco Mato Sciacca e Giuseppe Sinacori.

BIO

Cico è nato …









