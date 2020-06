 Matteo Messina Denaro e le stragi/1

E’ un Matteo Messina Denaro diverso quello che esce fuori dal processo in cui è imputato a Caltanissetta con l’accusa di essere il mandante delle stragi di Capaci e via d’Amelio.

Per il pm, il procuratore aggiunto Gabriele Paci, intorno alla “latitanza di Messina Denaro, si è costruita la figura di un mafioso che fa affari, che veste Armani, che fa pali della luce come dice Totò Riina nel carcere di Opera a Milano, uno di quella mafia che ha scelto la strategia della sommersione”.

“Il processo invece – afferma Paci – ci restituisce una figura diversa dell’imputato: di un carnefice sanguinario che ha ucciso persone innocenti e bambini, uno stragista. Sono due parti della stessa figura – ha continuato – nel ’92 aveva appena trent’anni quando Cosa nostra sferrò il suo attacco micidiale allo Stato, come risposta alle condanne del Maxiprocesso”.

” …









Leggi la notizia completa