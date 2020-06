Marsala e Petrosino rinviano a settembre i pagamenti dell’IMU 2020

Il Consiglio Comunale di Marsala ha rinviato al 16 settembre 2020 il versamento della quota IMU di pertinenza comunale soltanto per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il suddetto termine.

Il settore Tributi e Finanze ha predisposto un apposito modello – online sul sito istituzionale a questo link – che il contribuente deve utilizzare per la propria dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio. Rimane invariata la scadenza del 16 Giugno 2020 per il versamento della quota IMU a favore dello Stato (fabbricati categoria D – codice tributo 3925). Infoline: Ufficio IMU 0923993.354-287-414-316-352-349

Anche a Petrosino slitta al 30 settembre 2020 il pagamento dell’acconto Imu 2020 di competenza comunale in scadenza domani (16 giugno). Resta invariata, invece, la scadenza del 16 giugno 2020 per il pagamento della quota Imu di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva (immobili di categoria D). Lo ha deciso la Giunta comunale di …









