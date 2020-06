L’Asp Trapani attiva il piano per la prevenzione dagli effetti delle ondate di calore

Indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; evitare le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti; bagnare la testa subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, sono alcune delle azioni finalizzate alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sui soggetti fragili, previste dal “Piano Operativo Locale per la prevenzione degli effetti delle Ondate di Calore – Estate 2020”.

Le Ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che possono durare diversi giorni o addirittura settimane ed essere particolarmente nocive per soggetti anziani di età superiore a 75 anni e soggetti di tutte le età con patologie concomitanti, come ad esempio la presenza di malattie a carico …









