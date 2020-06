  La strategia anti-Birgi, Alitalia, i nuovi voli. Com’è andata la protesta degli aeroplanini

“C’è un disegno per far chiudere l’aeroporto di Trapani Birgi?”.

E’ la domanda che volteggiava ieri mattina al Vincenzo Florio durante la manifestazione di protesta organizzata dall’Airgest contro la decisione di Alitalia di non volare più a Birgi e contro una certa “disattenzione” del governo nazionale verso lo scalo trapanese.

Dopo il lockdown a Birgi ieri volavano solo gli aeroplanini di carta simbolo della protesta.

C’erano quasi tutti i sindaci della provincia di Trapani, i sindacati, le associazioni di categoria, operatori turistici, ristoratori, albergatori, cittadini. Presente persino una delegazione di Bagheria, con tanto di bandiere della Trinacria, per esprimere la propria solidarietà all’aeroporto di Trapani per le ingiustizie subite, nel nome di una Sicilia unita.

Tutti a dire che l'aeroporto deve ripartire. C'era anche tanta retorica, nel ribadire l'importanza









