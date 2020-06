Erice, le guardie zoofile denunciano una coppia per abbandono di cani

Le guardie ecozoofile di Erice hanno denunciato, nel Trapanese, due persone, un uomo e una donna, per abbandono di animali e maltrattamenti. Reati commessi nella frazione di Crocci.

La coppia aveva abbandonato i loro cani nell’appartamento che prima di andare via aveva occupato per un certo periodo. Gli animali sono stati sequestrati e affidati all’ambulatorio comunale di contrada Martogna.

“Abbandonare e maltrattare gli animali – ricorda il dirigente del distaccamento di Erice della guardie ecozoofile, Claudio La Commare – sono reati gravi per i quali è anche previsto l’arresto”.









