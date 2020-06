Eccellenze matematiche alla Ruggero Settimo, Scuola Polo dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Si è tenuta nei giorni scorsi , in modalità online la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, competizione promossa dall’A.I.P.M., Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”, rivolta agli alunni della scuola primaria, agli studenti della secondaria di I grado e del biennio delle superiori, giunta alla decima edizione.

Non era certo così che ci si aspettava di disputare la Finale dei GMM, ma sicuramente mettersi in gioco in una nuova sfida ha permesso a tutti di provare nuove emozioni.

Per la prima volta nella “storia” dei Campionati è stata adottata questa modalità di partecipazione e, nonostante tutto, la risposta dei concorrenti è stata molto positiva.

La forte motivazione dei docenti e il desiderio di promuovere negli alunni una grande passione per lo studio della Matematica hanno permesso di proseguire il cammino iniziato …









