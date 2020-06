Coronavirus, stabile in provincia e in Sicilia. In aumento i contagi nel resto d’Italia

La situazione in provincia di Trapani e in Sicilia è pressoché ferma dal punto di vista epidemiologico, con la presenza di due soli casi in provincia, a Marsala, e con nessun nuovo caso di contagio per quel che riguarda l’intero territorio siciliano.

Se a livello locale e regionale la situazione e assolutamente tranquilla, lo stesso non si può dire per quella nazionale che, nelle ultime 24 ore, ha registrato un nuovo incremento di 329 nuovi contagi, quando il giorno prima erano stati 210.

DATI DEL TRAPANESE – Situazione perfettamente stabile in provincia di Trapani sul fronte del Coronavirus. Sono solo due, infatti, le persone che ancora sono positive al Covid-19. Si tratta delle due ragazze di Marsala, rientrate dalla Lombardia. Una da Milano, risultata positiva al termine del periodo trascorso in quarantena e l’altra da Bergamo. Entrambe sono in isolamento domiciliare e asintomatiche.

L’ASP comunica di aver effettuato dall’inizio dell’emergenza …









Leggi la notizia completa