Coronavirus in Sicilia, i dati del 18 giugno: altri due casi, tante guarigioni e nessun decesso La SiciliaCoronavirus, in Sicilia 2 nuovi contagi e boom di guariti: casi stabili in Italia ma tornano a salire le tera Giornale di SiciliaCoronavirus: anche oggi in Sicilia 2 nuovi casi positivi e nessun decesso, i DATI Stretto webIN SICILIA 2 NUOVI CONTAGI E BOOM DI GUARITI 95047









