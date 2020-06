Condannato Sparacio, l’ “Unabomber” di Pantelleria

Il Gup del tribunale di Trapani, Emanuele Cersosimo, gli ha riconosciuto la semi – infermità, condannando a cinque anni e otto mesi, l’uomo che confezionò la pen drive esplosiva che ferì gravemente un investigatore della sezione di Pg della Procura.

Il Pm, Francesca Urbani, invece, aveva chiesto per Roberto Sparacio, palermitano d’origine ma residente a Pantelleria, la condanna a sei anni e quattro mesi.

La pennetta contenente esplosivo era destinata all’avvocato Monica Maragno. Unabomber ce l’aveva con lei per una controversia civile che aveva perso. Quando ricevette la busta contenente la pen drive però il legale la consegnò alla Procura. Ad occuparsi del caso, l’agente Aceto. Quando inserì la pennetta nel computer per verificarne il contenuto venne investito dall’esplosione. Sparacio venne arrestato dalla polizia. Aveva già colpito altre volte.

Nell’abitazione …









