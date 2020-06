Campobello. Dopo il lockdown la speranza della rinascita

Penso di essere voce della comunità e di interpretare in questo momento i sentimenti di tutti, in un tempo così particolare. Il 14 giugno 2020 , abbiamo celebrato la solennità del Corpus Domini. È sicuramente una delle solennità più sentite, sia per il suo valore ecclesiale, sia per il suo carattere popolare che fa un tutt’uno con il significato liturgico della solennità. È consuetudine infatti, prolungare la celebrazione eucaristica, con una processione liturgica: il Santissimo Sacramento attraversa le vie del paese, cosparse di fiori, in segno di benedizione. Ci si sofferma in Adorazione presso gli altari allestiti da alcune famiglie, per rendere onore a Gesù sacramentato. Quest’anno viste le nuove disposizioni in merito all’emergenza sanitaria per arginare il contagio dal coronavirus, lo svolgimento della celebrazione ha assunto un aspetto diverso: è mancato a tutti certamente il passaggio di Gesù …









Leggi la notizia completa