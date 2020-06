 A Paceco un’isola mobile per smaltire i rifiuti ingombranti ed elettronici

A partire da venerdì 19 giugno, sarà in funzione un’isola mobile per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e/o elettronici, nell’area davanti l’Arena comunale, in via Michele Amari, a Paceco.

Lo rende noto l’assessore Federica Gallo, precisando che il servizio sarà attivo nelle giornate indicate in un apposito calendario predisposto dal Settore Ecologia e Ambiente del Comune, con l’obiettivo di favorire il conferimento autonomo degli ingombranti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Nella fascia oraria compresa fra le 7 le 11 (fino a riempimento del cassone scarrabile posizionato in via Amari), si potranno smaltire i rifiuti ingombranti il 19 giugno, il 26 giugno, il 10 luglio e il 24 luglio, mentre i rifiuti elettronici potranno essere conferiti il 3 luglio, il 17 luglio e il 31 luglio.

Coloro che non hanno la possibilità di smaltire autonomamente queste tipologie di rifiuti, possono telefonare al …









Leggi la notizia completa