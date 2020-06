Volano solo aeroplanini di carta. Oggi la protesta all’aeroporto di Trapani Birgi

All’aeroporto di Trapani Birgi è il giorno della protesta.

Il Vincenzo Florio è nella tempesta, come mai si era trovato. Le difficoltà del periodo pre-Covid si sono fatte più drammatiche dopo il lockdown. L’addio di Alitalia è arrivato all’improvviso, ma da molte parti è stato avvertito come una strategia latente da tempo, vista la firma sempre posticipata, e mai avvenuta, sul famoso contratto per le rotte da e per Birgi.

A far suonare ancora di più le sirene d’allarme la paventata chiusura dello scalo fino al 14 Luglio. Nei giorni scorsi il decreto dei Ministri dei Trasporti e Salute stabilivano la chiusura fino a luglio degli scali minori. Trapani Birgi era tra questi. Poi la marcia indietro di Roma, e un incidente burocratico, a quanto pare risolto. L’aeroporto può riaprire dal 21 giugno, ha assicurato il vice ministro …









Leggi la notizia completa