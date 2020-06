Un farmaco steroideo, economico disponibile, dà risultati sorprendenti contro il Covid-19: riduce la mortalità del 35%

Un farmaco steroideo, economico e già disponibile, ha dato risultati sorprendenti contro il Covid-19: riduce la mortalità del 35% nei pazienti intubati.

L’antinfiammatorio desametazone, un farmaco steroideo economico (costa solo sei euro) e ampiamente disponibile da tempo, si è dimostrato in grado di ridurre del 35% la mortalità nei pazienti affetti da Covid-19 che hanno avuto bisogno di ventilazione.

È quanto emerge da un ampio studio dei ricercatori dell’Università di Oxford che hanno somministrato la molecola a 2.149 soggetti ricoverati in ospedale, mettendoli a confronto con 4.321 pazienti che non hanno ricevuto il farmaco.

Il rischio di decesso si è ridotto dal 40% al 28%, mentre nei pazienti trattati con ossigeno è stato in grado di salvare una vita ogni 20-25 persone circa. Il trattamento «dura fino a 10 giorni, il farmaco costa circa 6 euro, in totale si spendono in media meno di 40 euro per salvare …









