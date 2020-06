Trapani. I Carabinieri arrestano uno spacciatore

I Carabinieri della Stazione di Erice con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, BOUBAKER Rabii, cittadino tunisino ma residente a Trapani, cl.98, già gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, i militari, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, notando il giovane BOUBAKER, soggetto noto alle Forze di Polizia, aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro di Trapani, hanno deciso di tenere sotto osservazione i suoi movimenti. L’attività ha dato immediatamente un riscontro positivo, in quanto i militari dell’Arma hanno avuto modo di assistere alla cessione, tra l’interessato e un altro soggetto, di un piccolo involucro di carta stagnola in cambio di una banconota. A quel punto i militari …









