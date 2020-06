SP 38 Mazara-Torretta, l’ex Provincia annuncia che lavori finiti ma la strada per buona parte non illuminata. E quel marciapiedi? Ed i cartelli…

Attraverso comunicazione istituzionale da parte del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia di Trapani), dott. Raimondo Cerami, ci è giunta notizia che sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della famosa SP 38 che collega Mazara del Vallo a Torretta-Granitola.

Come comunicato anche dallo stesso Cerami, dopo anni di grandi discussioni e diatribe, contenziosi, rescissioni di contratti e altri impedimenti, adesso finalmente i lavori della SP 38 sono quasi conclusi e la prossima settimana, nonostante il tratto di strada sia rimasto sempre fruibile, avverrà una semplice cerimonia di inaugurazione.

I lavori, finanziati per € 3.118.256,16 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedevano ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria ed hanno reso possibile la messa in sicurezza della viabilità realizzando, a mezzo della procedura espropriativa facente parte dell’appalto, la rettifica di una doppia curva nel tratto finale …









