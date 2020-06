Sondaggio UNICEF agli adolescenti sul futuro post Covid

“The Future We Want” è il sondaggio proposto dagli adolescenti per i loro coetanei, lanciato da UNICEF per ascoltare la voce di ragazze e ragazzi sul futuro post Covid in Italia.

L’UNICEF, in collaborazione con i partner nazionali e locali, ha voluto ascoltare 25 giovani provenienti dal Nord e il Sud del Paese, di diversa provenienza e rappresentanti di diverse realtà, con un processo partecipativo che ha portato alla stesura di un sondaggio online rivolto dagli adolescenti ai loro coetanei.

Tutte le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 19 anni, dall’11 al 20 giugno, possono dire la loro rispondendo ad alcune domande volte a delineare l’impatto che gli ultimi mesi hanno avuto sul nostro benessere e, a partire da queste riflessioni, dire la nostra sul futuro che immaginiamo. L’obiettivo del processo d’ascolto & …









