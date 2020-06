Riparte col Karting la stagione motoristica di Aci Sport Sicilia

Domenica 21 giugno la quarta prova del Campionato Regionale piste permanenti a Villarosa in provincia di Enna segnerà il ritorno ufficiale alle competizioni

Sono passati oltre tre mesi da quando l’ultima bandiera a scacchi è stata sventolata su una pista automobilistica in Sicilia e finalmente, con grande aspettativa di tutto l’ambiente sportivo, ci si appresta a ripartire.La manifestazione in programma presso il kartodromo Sicilia Karting di Villarosa, pur mantenendo la data di calendario originale, è divenuta la quarta prova assicurando la continuità alla serie isolana malgrado due rinvii.

A tal proposito il delegato ACI Sport Sicilia Armando Battaglia, referente per il kart regionale, ha commentato – “siamo contenti di essere riusciti anche in ambito kartistico a “salvare” e rilanciare la stagione che culminerà con l’appuntamento del Campionato Italiano a Triscina il 7/8/ e 9 Agosto. Come regione …









