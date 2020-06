Riapre l’archivio storico diocesano di Trapani

L’Archivio storico Diocesano di Trapani riaprirà al pubblico il prossimo 23 giugno.



L’Archivio sarà aperto al pubblico nelle giornate di martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00.

Gli utenti potranno accedere solo se muniti di dispositivi di protezione individuale ( mascherina e guanti monouso, i guanti non dovranno essere già stati usati in precedenza ma indossati all’atto dell’ingresso in archivio). Questi dispositivi dovranno essere indossati durante tutto il tempo di permanenza in Archivio e gli utenti dovranno sottostare alle regole di prevenzione anti Covid-19 previste dalle disposizioni normative vigenti.

In sala studio potranno accedere al massimo per ciascuna giornata 4 studiosi, esclusivamente dietro prenotazione.

Le prenotazioni per la settimana devono pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo archivio@diocesi.trapani.it entro e non oltre le ore 12 del venerdì della settimana precedente. Se si volesse prenotare la …









