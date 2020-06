Prorogati al 30 giugno 2020 i termini per il pagamento dell’acconto Imu 2020 a Campobello.

Lo ha deliberato la Giunta guidata dal sindaco Castiglione al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini, che oltre alle difficoltà economiche hanno subito disagi per effettuare i pagamenti a causa del perdurare della chiusura della succursale dell’ufficio postale e di alcune filiali bancarie

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione a seguito dell’approvazione da parte della Giunta comunale della deliberazione n.94 del 16/06/2020 con la quale l’Amministrazione si propone di venire incontro alle particolari esigenze della cittadinanza campobellese, gravata, oltre che dalle difficoltà economiche determinate dal lungo periodo di lockdown, anche da ulteriori disagi per effettuare i pagamenti a causa del perdurare della chiusura dell’ufficio postale di via V. Emanuele che costringe l’utenza a concentrarsi nell’unica sede aperta di via Ponticello, dando luogo spesso a lunghe e interminabili file.

Problematica, tra l’altro, gi& …









