Poste Italiane: Consegnate le mascherine a studenti e docenti per l’esame di maturità in provincia di Trapani

Palermo, 17 giugno 2020 – Poste Italiane ha consegnato per conto della Protezione Civile a 27 Istituti scolastici della provincia di Trapani i dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità.

Molti gli istituti superiori coinvolti, come l’IIS Fardella-Ximenes di Trapani, l’IIS Cipolla-Pantaleo-Gentile di Castelvetrano, l’IISS R. D’Altavilla di Mazara del Vallo e l’A. Damiani di Marsala, per un totale di oltre 3.600 scuole in tutta Italia, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza. In Sicilia Poste Italiane, attraverso il network della società del gruppo SDA Express Courier, ha infatti consegnato circa 500mila mascherine, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’Azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei …









