Partanna. Ratificata l’elezione all’unanimità del nuovo presidente dell’associazione Cambia Partanna

L’assemblea dei soci convocata in data odierna, ha ratificato l’elezione all’unanimità di Ernesto Raccagna (nella foto di copertina) come nuovo presidente dell’associazione.

Il neo eletto presidente, già segretario e tra i soci fondatori, nel suo discorso d’insediamento ha voluto ringraziare il presidente uscente Francesco Cusenza per l’eccellente lavoro svolto in questi anni e per aver rappresentato l’associazione fin dalla sua costituzione, nonché l’assemblea dei soci per la fiducia riposta.

"Da presidente voglio una Cambia Partanna che guardi al futuro, che si faccia promotrice di una nuova idea di sviluppo economico, turistico e sociale, che dialoghi e collabori che le tante associazioni e movimenti presenti nel nostro territorio, una Cambia Partanna capace di ascoltare le istanze che vengono dal territorio e che lavori ad unico obbiettivo, il bene della nostra comunit&









