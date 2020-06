Macabro rinvenimento ad Alcamo Marina. In uno stabile abbandonato, è stata trovata la carcassa di un cane: la segnalazione è arrivata da un residente nella zona; l’uomo, infatti, stava portando a spasso il proprio cane fino all’orribile scoperta.

Da accertare ancora le cause del decesso dell’animale e da quanto tempo si trovi nell’edificio. Da non scartare l’ipotesi che tra i vari sacchi rinvenuti possa trovarsi anche un cucciolo senza vita. Sul posto Enrico Rizzi e Balduccio Ferlito









