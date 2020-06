Operazione “Speed Team”: Sgominato gruppo criminale bulgaro dedito a furti e ricettazioni (2 Video)

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siena, nell’ambito di un’attività investigativa condotta sinergicamente con la Polizia bulgara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siena, nella persona del dott. Siro De Flammineis, hanno dato esecuzione contestualmente in Italia e in Bulgaria ad un’ordinanza di custodia cautelare – con “Mandato di Arresto Europeo” – emessa dal GIP presso il Tribunale di Siena nei confronti di 9 soggetti di nazionalità bulgara, componenti un gruppo criminale ben strutturato ed organizzato, ritenuti responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata a molteplici reati di furto e ricettazione.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal G.I.P. di Siena su richiesta della locale Procura anche sulla base delle risultanze investigative acquisite attraverso l’importante supporto di Eurojust (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation), unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea che, durante …









