Operazione “Cutrara”, trovati due fucili e munizioni in un terreno del boss Francesco Domingo

Due fucili doppietta calibro 12 perfettamente conservati e funzionanti e 38 proiettili di diverso calibro, sono stati trovati dai carabinieri, nascosti sottoterra in diversi punti della proprietà di “Tempesta”, Francesco Domingo, boss ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo e arrestato ieri nel corso dell’operazione antimafia “Cutrara”. Qui i dettagli nel comunicato dei carabinieri:

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani, nel corso dell’operazione denominata “Cutrara”, in cui sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA – a carico di altrettanti esponenti alla famiglia mafiosa di Castellamare del Golfo, per associazione di tipo mafioso, estorsione, furto,

favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti reati aggravati dal metodo mafioso, hanno, contestualmente, eseguito decine di perquisizioni.

In particolare, è stata eseguita una minuziosa …









