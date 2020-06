Oddo Management e Comune di Valderice – un progetto comune per la promozione del Territorio e la Ripartenza del Teatro.

La “Oddo Management” è pronta a rimettersi definitivamente in moto tornando a incontrare, certamente nel rispetto delle distanze, il suo pubblico.

Lo fa grazie ad un progetto nato dalla collaborazione con il Comune di Valderice e finalizzato alla promozione del Territorio ed alla Ripartenza del Teatro.

“Valderice Estate 2020… Emozioni in Sicurezza” è il titolo della rassegna che prenderà il via il 25 luglio e terminerà il 5 settembre presso il Teatro On. Nino Croce di Valderice, con la direzione artistica dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo.

<<Grazie alla collaborazione del Comune di Valderice abbiamo organizzato una rassegna estiva – affermano i fratelli Oddo – programmando nuovi spettacoli estivi e individuando nuovi titoli in sostituzione di quelli cancellati durante la scorsa rassegna invernale. Quattro mesi lontani dal palco erano decisamente troppi e, non appena abbiamo potuto confrontarci con il Comune di Valderice, siamo tutti …









