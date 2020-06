Marsala, scontro all’incrocio di Cutusio: coinvolte tre auto 

Un incrocio sempre pericoloso. E’ quello di Contrada Cutusio, a Marsala. Lì, qualche tempo fa è morto Vincenzo Marino impiegato di banca molto noto in città per il suo impegno sociale (qui l’articolo).

Qualche giorno fa un altro grave incidente, sempre nello stesso punto (incrocio di Contrada Cutusio con Contrada Pecorume) che solo per miracolo non ha causato morti e feriti gravi.

Intorno alle 19 e 30 c’è stato un scontro che ha coinvolto tre auto. Due macchine si sono distrutte. Tra queste un’auto con due ragazze a bordo che poi sono scappate, ma la sera si sono autodenunciate.

Sono intervenuti vigili del fuoco e vigili urbani. Una delle auto è volata sopra l’altra, tanto che si pensava che ci potessero essere morti.

Alla fine, per fortuna, solo ferite lievi, ma resta il fatto che quell’incrocio è pericoloso e va al più presto regolamentato in …









