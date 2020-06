Marsala. Pubblicato l’Avviso per la Rassegna Cinema sotto le stelle

L’Amministrazione Di Girolamo, con il coordinamento dell’Assessore alle politiche culturali, Clara Ruggieri, è giunta nella determinazione di tenere a Marsala, anche per l’anno 2020, la Rassegna “Cinema sotto le stelle” che si terrà nell’atrio di San Pietro, dove saranno poste in essere tutte le procedure anti covid-19. Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di che trattasi tutti gli operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, enti, associazioni, etc.), in forma singola o raggruppata, abilitati allo svolgimento del servizio oggetto di gara e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia vigente.

Il costo del biglietto d’ingresso, per singola proiezione e a prescindere dall’importanza della stessa, viene stabilito nella misura di €. 4,00 (quattro/00).

I soggetti interessati (che per chiarimenti possono contattare l’ufficio Politiche culturali del Comune – Tel. 0923993409) devono …









