Marsala, il mistero dell’albero di Corso Gramsci. C’è anche la colata di cemento

Vi ricordate dell’albero di Corso Gramsci, tagliato di netto e portato misteriosamente via da qualcuno? Prima lo hanno tagliato, ora hanno coperto tutto con una colata di cemento.

Il fatto è accaduto lo scorso dicembre e ne abbiamo parlato qui, su TP24, quando alcuni cittadini ci segnalarono ciò che era avvenuto una domenica mattina. Alcune persone, con l’utilizzo di un camion dotato di una gru, dopo averlo tagliato, hanno caricato l’albero sul mezzo e portato via.

Quella vicenda, oggi, a distanza di parecchi mesi, ha una nuova “puntata”, che dimostra come quell’azione sia stata voluta da qualcuno che aveva fastidio della presenza di quell’albero, tra l’altro in perfetta salute.

Attorno a quello che era il tronco, come vedete dalla foto, di recente qualcuno ha cementificato tutto, affinché non ci fosse più nemmeno la minima speranza di una nuova piantumazione.

Ci chiediamo come sia possibile che un









