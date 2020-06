Le carcasse di due cani sono state rinvenute, questa sera, in un casolare abbandonato di Alcamo Marina.

Gli animalisti Ferlito e Rizzi che hanno ricevuto la segnalazione hanno chiesto l’intervento della polizia, del veterinario dell’Asp e dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’immobile.

Da accertare ancora le cause del decesso dei due animali.









