La manifestazione per Birgi contro Alitalia (e i Cinque Stelle). C’è una nuova rotta: Trapani – Roma

Si è conclusa poco fa la manifestazione convocata per oggi, 17 Giugno, dall’Airgest, la società che gestisce l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani – Birgi, per protestare contro Alitalia, che ha deciso di eliminare le rotte estive da Roma e Milano per Trapani per le troppe perdite.

Alla manifestazione erano presenti circa 150 persone, e sul palco c’erano tutti i Sindaci del territorio, Pino Pace, presidente della Camera di Commercio, e Salvatore Ombra, presidente di Airgest. Ombra ha invitato il territorio ad essere unito, e per questo è stato sottoscritto un documento con tutti i Sindaci. Polemico l’intervento del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha attaccato i Cinque Stelle, grandi sponsor di Alitalia a livello nazionale, con un’azione politica che, per fare guerra alle low – cost, sta distruggendo i piccoli aeroporti. Effettivamente i parlamentari dei Cinque Stelle non si sono degnati di essere presenti.

Presente anche Eleonora Lo …









Leggi la notizia completa