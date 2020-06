Il WWF libera a Sciacca una tartaruga marina

Per la sua liberazione era tutto pronto il giorno prima, ma le condizioni proibitive del mare hanno consigliato di rinviare l’operazione di 24ore.

Una tartaruga marina è stata liberata, aveva la pinna anteriore destra amputata a causa delle pessime condizioni in cui era stata recuperata.

La liberazione è avvenuta a Sciacca, dove era stata trovata, con il prezioso supporto della Guardia Costiera, il cui Comandante, TV Giuseppe Claudio Giannone, ha messo a disposizione due mezzi navali, di cui uno a supporto, che hanno consentito di portare al largo e liberare in tutta sicurezza l’animale.

La Caretta caretta è stata curata al Centro Recupero Fauna Selvatica Provinciale, rappresentato in questa occasione da Diego Valenti, che insieme a Dylan Pelletti, volontario del WWF, ha provveduto a trasferire l’animale al porto di Sciacca.

Oltre allo splendido contributo alle manovre dato dagli equipaggi della Guardia Costiera di Sciacca, …









Leggi la notizia completa