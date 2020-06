Il futuro di Mozia e le promesse di Samonà

Lunedì 15 il neoassessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, annuncia la riapertura dell’isola di Mozia con la sua prima visita istituzionale al sito. Una visita, in buona sostanza, simbolica, perché al di là della notizia della riapertura, il resto delle iniziative comunicate è da collocare in un futuro indefinito, seppure imminente.

«Mozia è un’isola nell’isola, un luogo straordinario e unico», dice Samonà ai giornalisti, «qui suoni odori colori sono un unicum. Il fatto che riapra significa ritornare a vivere, significa ritornare alla nostra normalità». E subito prosegue enumerando velocemente i progetti che sono stati avviati, e per cui sono stati stanziati oltre due milioni di euro di fondi europei: la sistemazione dei sistemi di allarme, la copertura della rete WI-FI su tutta l’isola, il restauro degli scavi archeologici, la fine dei lavori di rinnovamento …









Leggi la notizia completa