Gibellina. In programma domenica la “Battuta fotografica” promossa dal Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte

Gibellina. “Promuovere, valorizzare e conservare la memoria di monumenti e di opere d’arte, anche quelli più reconditi”. Con queste finalità il Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte ha organizzato la manifestazione dal titolo “Battuta fotografica monumentale e paesaggistica”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gibellina, e che vede la collaborazione dell’Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e della Proloco di Gibellina, si terrà domenica 21 giugno.

Il programma della giornata prevede alle 9 il punto di incontro alla stazione di Gibellina per la registrazione dei partecipanti e la distribuzione del materiale con itinerari monumentali e paesistici. Alle 9.30 la “Battuta Fotografica” si snoderà per il centro abitato di Gibellina, mentre alle 11 alcuni partecipanti saranno accompagnati in un percorso extraurbano in cui potranno fotografare Gibellina Vecchia e il Cretto di Burri. Alle 17 la caccia allo scatto riprende con la …









Leggi la notizia completa