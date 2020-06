Coronavirus, un solo contagio in Sicilia. Oggi 500mila studenti a scuola per la maturità

Resta stabile la situazione epidemiologica del Coronavirus in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia.

E anche i dati nazionali sono buoni con un incremento dei nuovi positivi di 210, che è un dato al minimo da quando è stato superato il picco della pandemia nel nostro Paese. Oggi ritornano, dopo quattro mesi, per la prima ed ultima (si spera) volta a scuola cinquecentomila studenti impegnati nell’esame di maturità.

I dati in provincia di Trapani Sono solo due, infatti, le persone ancora positive al Coronavirus nel trapanese. Due ragazze di Marsala, rientrate dalla Lombardia, entrambe in isolamento domiciliare e asintomatiche. In provincia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati effettuati 13.689 tamponi, e 7.589 test sierologici sul personale sanitario. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono stati 131, di cui 124 guariti, due sono ancora i positivi e 5 deceduti.

I dati regionali – E anche i dati …









