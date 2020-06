Coronavirus, situazione stabile nel trapanese. Positive solo le due ragazze di Marsala

Situazione perfettamente stabile in provincia di Trapani sul fronte del Coronavirus. Sono solo due, infatti, le persone che ancora sono positive al Covid-19.

Si tratta delle due ragazze di Marsala, rientrate dalla Lombardia. Una da Milano, risultata positiva al termine del periodo trascorso in quarantena e l’altra da Bergamo. Entrambe sono in isolamento domiciliare e asintomatiche.

L’ASP comunica di aver effettuato dall’inizio dell’emergenza sanitaria 13.865 tamponi e 7.611 test sierologici sul personale sanitario. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono stati 131, di cui 124 guariti, due sono ancora i positivi e 5 deceduti.









