Castelvetrano e le ZES, botta e risposta tra Calamia (PD) e Mimmo Turano

E’ polemica sul mancato inserimento di Castelvetrano tra le Zone Economiche Speciali da parte del Governo Regionale. Sul provvedimento è intervenuto il segretario comunale del PD, Pasquale Calamia, che critica l’operato della Giunta Musumeci.

“Paradossale che il territorio di Castelvetrano non sia inserito nelle Zone Economiche Speciali – scrive Calamia -. Compete alla regione Sicilia avanzare la proposta al Governo centrale ed ancora una volta il Governo Musumeci non si smentisce. Castelvetrano non è inserita nelle Zone Economiche Speciali. Il Governo di centro destra della regione siciliana, prima con il declassamento dell’Ospedale, oggi con il mancato inserimento del territorio di Castelvetrano dalle Zes continua a mortificare il nostro territorio. Il PD di Castelvetrano non ci sta! Le Zes sono una opportunità per il rilancio del territorio – continua l’esponente del PD – l’auspicio è che Castelvetrano venga inserita per dare risposte concrete, equit& …









