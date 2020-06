Campobello: l’Avvocato Passanante si schiera col no alla costruzione dell’impianto di compostaggio a Torretta Granitola.

No all’impianto di compostaggio a Torretta Granitola! Con queste parole si apre l’appello del candidato sindaco di Campobello di Mazara , l’avvocato Gaspare Passanante . ” Non si capisce come mai un impianto di compostaggio nasca vicino a uno dei borghi marinari piu’ belli del mediterraneo, quale principio segue questa logica.” L’ Avvocato Gaspare Passanante pensa al rilancio delle frazioni balneari ma di certo non vicino a un impianto di tale portata.

Gaspare Passanante con i consiglieri di opposizione Sabrina Lazzara, Mariella Tripoli e Stallone Rosaria hanno proposto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza in cui vorranno discutere l’annoso problema.



















