Beccato con le mani nel sacchetto. Arrestato uno spacciatore a Trapani

Beccato con le mani nel sacco, anzi, nel sacchetto. E al suo interno cerano 23 grammi di marijuana divisi in 11 dosi.

I carabinieri di Trapani che lo stavano osservando lo hanno visto proprio nel momento in cui vendeva la droga ad un acquirente. E’ stato così arrestato un giovane di origini tunisine, Rabii Boubaker, 22enne, che vendeva marijuana nel centro storico di Trapani. Alla vista dei carabinieri il giovane ha tentato la fuga ma è stato subito preso dai militari.

I Carabinieri hanno avuto modo di assistere alla cessione, tra l’interessato e un altro soggetto, di un piccolo involucro di carta stagnola in cambio di una banconota. A quel punto i militari hanno deciso di intervenire, tuttavia, il Boubaker, che aveva ancora in mano il sacchetto di plastica bianca dal quale aveva prelevato l’involucro, si dava alla fuga. Ma è stato subito raggiunto e bloccato. …









